В Киево-Печерской лавре в день памяти преподобного Феодосия Печерского состоялась акция "Накорми ближнего"

14:11, 17 мая 2018
Православие
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В Киево-Печерской лавре состоялась акция "Накорми ближнего" / lavra.ua

Акция, куратором которой является помощник отдела социального служения лавры архимандрит Глеб, проходит по благословению наместника обители митрополита  Павла, сообщает lavra.ua.

Также в день памяти преподобного Феодосия на трапезу пригласили всех, кто в этот праздничный день разделил с братией радость молитвы.

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По многолетней традиции в день престольных праздников было установлено организовывать подобные обеды, чтобы каждый, кто в этот день прибыл в Киево-Печерскую лавру, мог подкрепить свои силы после литургии и крестного хода. Многочисленным паломникам и прихожанам Печерской обители были предложены первые и вторые блюда, а также сладости и напитки.

В завершение участники обеда поблагодарили организаторов, священноначалие и братию Киево-Печерской лавры за их труды и непрестанное попечение о людях, которые действительно имеют в этом нужду.

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