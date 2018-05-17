В Киево-Печерской лавре в день памяти преподобного Феодосия Печерского состоялась акция "Накорми ближнего"

В Киево-Печерской лавре в день памяти преподобного Феодосия Печерского, 16 мая, состоялась благотворительная акция "Накорми ближнего".

Акция, куратором которой является помощник отдела социального служения лавры архимандрит Глеб, проходит по благословению наместника обители митрополита Павла, сообщает lavra.ua.

Также в день памяти преподобного Феодосия на трапезу пригласили всех, кто в этот праздничный день разделил с братией радость молитвы.

По многолетней традиции в день престольных праздников было установлено организовывать подобные обеды, чтобы каждый, кто в этот день прибыл в Киево-Печерскую лавру, мог подкрепить свои силы после литургии и крестного хода. Многочисленным паломникам и прихожанам Печерской обители были предложены первые и вторые блюда, а также сладости и напитки.

В завершение участники обеда поблагодарили организаторов, священноначалие и братию Киево-Печерской лавры за их труды и непрестанное попечение о людях, которые действительно имеют в этом нужду.