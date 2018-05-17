В столичном Флоровском монастыре Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник

В день праздника Вознесения Господня, 17 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Свято-Вознесенского Флоровского монастыря столицы.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На малом входе Предстоятель вручил богослужебные награды священнослужителям обители.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди.

В конце богослужения состоялся крестный ход и кропление святой водой.

После отпуста Предстоятель поздравил верующих с праздником Вознесения Господня. Затем Архипастырь возглавил заупокойную литию на могиле почившей настоятельницы Флоровской обители игуменьи Антонии, которая отошла ко Господу месяц назад.