Сумская епархия УПЦ передала военным бронежилеты и другие средства защиты

Сумская епархия УПЦ передала бойцам 15-го батальона территориальной обороны «Сумы» бронежилеты и другие средства защиты, приобретенные на средства епархии.

Как передает корреспондент УНИАН, передача снаряжения состоялось сегодня, 20 ноября, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г.Сумы.

По информации архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия, снаряжение прошло специальную проверку на стрелковом полигоне, а его качество признано соответствующим высокому уровню защиты.

Владыка совершил коленопреклоненную молитву о мире в Украине, а также окропил военное снаряжение освященной водой. Сумской Архипастырь обратился к военным со словами напутствия и надежды на скорейшее завершение боевых действий и благополучное возвращение к мирной жизни.