В Москве у Кремлевской стены открыли и освятили памятник императору Александру І

20 ноября в Москве у Кремлевской стены открыли и освятили памятник императору Александру I, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Перед началом церемонии в Патриарших покоях Кремля глава государства поздравил с днем рождения Святейшего Патриарха Кирилла, которому сегодня исполнилось 68 лет.

Монумент императору Александру установлен у Кремлевской стены вблизи Боровицких ворот в Александровском саду, который был создан по его указу.

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин освящения памятника. Пел хор Свято-Данилова монастыря.

По окончании церемонии Святейший Владыка обратился к присутствующим: «Александр I был выдающейся личностью, имел не только мудрость, военный и дипломатический талант, но и был человеком внутренне целостным. Неслучайно он в самое трудное время встретился с преподобным Серафимом, пришел к нему, чтобы поговорить от сердца к сердцу, явил себя патриотом и человеком, любящим свой народ и свою Церковь. Замечательно, что в этом месте в присутствии главы государства мы сегодня освятили памятник выдающемуся правителю земли Русской государю императору Александру Павловичу, с чем я всех нас и поздравляю».

Участники церемонии возложили цветы к монументу, осмотрели архитектурно-скульптурную композицию и барельефы памятника.