В Курске заложили фундамент часовни на месте найденного колодца Феодосия Печерского

Фундамент часовни на месте колодца, который, по преданию, около тысячи лет назад вырыл один из основателей Киево-Печерской Лавры Феодосий Печерский, заложили в среду в Курске.

Перед началом работ митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил молебен, сообщают российские СМИ.

Археологи обнаружили тысячелетний колодезь преподобного Феодосия Печерского в центре Курска в 2015 году.

Церковное придание гласит, что этот колодец Феодосий Печерский вырыл сам в 1027 году, когда нес послушание в Знаменском соборе Курска.

В 1920 году колодец, как и часовню, утратили. Обнаружить краснокирпичную кладку фундамента сожженной часовни под трехметровым слоем земли и сам источник воды почти сто лет спустя удалось благодаря архивным фотографиям.

Обнаруженный колодезь имеет для православного мира важное значение еще и в связи с тем, что здесь в 1918 году нашли украденную раннее главную святыню области - Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение". Неизвестно, как икона попала в колодец Феодосия Печерского.

Преподобный Феодосий Печерский является одним из самых почитаемых православных святых-основателей Киево-Печерской лавры. Память преподобного ежегодно почитают 16 мая.