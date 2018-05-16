В Киево-Печерской лавре встречают Вознесение Господне

Накануне праздника Вознесения Господня, 16 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Начало праздничного богослужения в 8.30.

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