Русская Православная Церковь канонизирует расстрелянного большевиками ростовского священника Константина Верецкого.

Решение о начале процесса канонизации приняла 15 мая специальная комиссия РПЦ, сообщает сайт "Православие и мир".

«Отец Константин станет первым ростовчанином, канонизированным в масштабах всей Русской православной церкви, с почитанием во всех других мировых православных церквях. Ростов обретет своего первого святого», - отметил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

Биографию священника Константина Верецкого изучала специальная комиссия, в которую вошли историки, священнослужители и представители общественности.

Константин Верецкий, родился 21 мая 1874 года в селе Пятихатки Ростовского уезда Екатеринославской губернии (сейчас территория Неклиновского района Ростовской области) в семье священника. Благословил будущего священника на путь церковнослужителя Павел Стожков – прославленный святой праведный старец Павел Таганрогский.

Константин Верецкий учился в Екатеринославской Духовной Семинарии, преподавал, был выдающимся оратором и проповедником. После начала революции открыто осуждал большевистский режим. Был расстрелян красными отрядами в 1918 году.