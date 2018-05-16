В день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца, 15 мая в Спасо-Преображенском Мгарском монастыре на Полтавщине отметили 25-летие возрождения монашеской жизни.

В этот день митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершил Божественную литургию в монастыре. В конце богослужения состоялся крестный ход, после которого владыка окропил верующих святой водой и вознес молитву святителю Афанасию, сообщается на сайте Полтавской епархии УПЦ.

За Богослужением была вознесена молитва о мире в Украине. В завершение, митрополит Филипп поздравил архиереев, братию и прихожан обители с праздником и благословил всех.

Напомним, что ровно четверть века назад, 15 мая 1993 года, в монастыре была совершена первая литургия в день памяти свт. Афанасия.

До 20 декабря богослужения проходили в холодном скиту. А 20 декабря 1993 года состоялась первая служба в Теплой церкви, где запустили отопление, а в церковь и трапезную пришло тепло.

Через год, 2 февраля, в монастыре впервые зазвонил колокол,13 февраля - состоялось первое пострижение в монахи, 15 февраля - первое причастие первых монахов, - так обитель постепенно поднималась из руин.

За прошедшие годы монастырь ожил: разрастается его хозяйство, восстанавливаются и обновляются строения, становится все больше монахов, послушников и паломников.

"Уповая на Бога и Пресвятую Богородицу, призывая на помощь молитвы святителя Афанасия, монашествующие и послушники Мгарского монастыря самоотверженно трудятся над воссозданием храмов и зданий святой обители. И совершают незримо для мира подвиг святой молитвы", - сообщается на сайте Мгарской обители.