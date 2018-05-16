В Киеве пройдет Международная конференция, посвященная 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре

Богословов и ученых из разных стран мира соберет в Киеве этим летом Международная конференция «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века».

Форум проведут 20-21 июля и приурочат к 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре, 1035-летию со дня рождения «отца древнерусского монашества» преподобного Антония Печерского и 1030-летию Крещения Руси. Об этом сообщается на сайте обители.

Организаторы конференции: Святая Успенская Киево-Печерская Лавра, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Киевская духовная академия и семинария, Международный институт афонского наследия.

По словам организаторов, форум должен поспособствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации наследия Лавры, ее роли и значения в истории и культуре Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока.

Вечером 22-го и утром 23 июля (день памяти святого Антония) в древней обители состоятся торжественные богослужения по случаю 30-летия возрождения монашеской жизни и 1035-летия со дня рождения основателя Лавры и отца русского монашества.

Планируется, что в рамках форума его участники обсудят такие темы:

– преподобный Антоний Печерский и древнее монашество на Руси;

– роль Киево-Печерской Лавры в христианизации и просвещении Руси, развитии древнерусских монастырей и монашества;

– связи Киево-Печерской Лавры с Афоном, Константинополем, Иерусалимом и другими центрами вселенского православия и Поместными Православными Церквями;

– афонское наследие в истории и культуре Украины и народов Центрально-Восточной Европы;

– пещерные монастыри в Киеве и Восточной Европе: история, археология, духовные традиции;

– выдающиеся подвижники, настоятели и постриженики Киево-Печерской Лавры;

– Киево-Печерская Лавра как центр науки, образования, письменности, литературы, книгопечатания и искусства;

– археологические, архитектурные, литературные и художественные памятники Киево-Печерской Лавры;

– роль Киево-Печерской Лавры в национальном и духовно-культурном возрождении Украины в XVII веке;

– Киево-Печерская Лавра как международный центр паломничества в Центрально-Восточной Европе;

– богослужебные особенности и традиции Киево-Печерской Лавры;

– Киево-Печерская Лавра в ХХ веке: от гонений до возрождения;

– православное монашество в истории и культуре разных народов мира;

– современное осмысление наследия православного монашества.

Желающие выступить с докладом могут присылать заявки до 16 июня. Детальнее о требованиях — на сайте Лавры.