Более 36 тысяч новомучеников внесены в базу данных пострадавших за православную веру от коммунистического режима

Более 36 тысяч имен новомучеников включает на сегодня специальная база данных, которая уже много лет действует в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.

На основе этой базы данных составлены и опубликованы пять томов биографического справочника-мартиролога «За Христа пострадавшие» (буквы «А»-«Д»), а сейчас готовятся к печати еще два тома («Е»-И»), сообщает сайт журнала "Фома".

"Полная трагизма история Русской Православной Церкви этого периода изучена недостаточно. Многие имена забыты. Поэтому работа в данном направлении актуальна и по сей день. Наша база данных «За Христа пострадавшие» охватывает сведения о репрессированных за веру в период ленинских, сталинских и хрущевских гонений", - отметил профессор церковной истории, зам. зав. Отделом новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ священник Александр Мазырин.

Он пояснил, что «в базе собирается информация не только о прославленных новомучениках, но и обо всех членах Русской Православной Церкви, пострадавших за Христа от богоборческой коммунистической власти».

Отец Александр также сообщил, что выявленные на сегодня более 36 тысяч имен новомучеников, по оценкам создателей базы, «примерно треть от их общего числа».

"Особенно сложным является восстановление списка пострадавших за веру мирян. База является частью большой исследовательской работы, которая ведется в университете на протяжении многих лет", - добавил священник.

Отец Александр рассказал, что первоначально за основу изучаемого материала для создания базы были взят архив церковного историка-подвижника Михаила Губонина.

"Впоследствии источниковая база была многократно расширена за счет документов государственных и частных архивов. Многие из них трудами сотрудников Отдела были впервые введены в научный оборот", - сказал представитель ВУЗа.

Отмечается, что за последние 30 лет Русской Православной Церковью было прославлено в десять раз больше святых, чем за всю ее предшествующую историю.