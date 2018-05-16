В Киево-Печерской лавре тысячи православных почтили память преподобного Феодосия Печерского

В день памяти преподобного Феодосия Печерского, 16 мая Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили представители епископата и духовенства, за богослужением молились тысячи православных верующих.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о жизни и подвигах преподобного Феодосия, а также призвал верующих хранить чистоту веры, несмотря на тяжелые для Церкви времена.

За Божественной литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После завершения Литургии состоялся традиционный крестный ход к Дальним пещерам, которые носят название Феодосиевых, где был отслужен молебен преподобному.

В конце богослужения Предстоятель поздравил присутствующих с отданием Пасхи и днем памяти преподобного Феодосия Печерского и пожелал, чтобы Господь «направил стопы верующих по слову Своему” для достижения вечного спасения.