10 интересных фактов о преподобном Феодосие Печерском

Уже более 900 лет почитают преподобного Феодосия Печерского во всём православном мире.

Но знаете ли вы, что:

ФАКТ №1. Маленький Феодосий обществу мальчишек предпочитал службу в храме и упорно не хотел носить красивые одежды

Ещё будучи мальчишкой, преподобный Феодосий каждый день спешил в церковь на службу и вовсе не интересовался детскими играми и общением со сверстниками.

Более того, несмотря на уговоры родителей «одеться почище и пойти поиграть с детьми», носил ветхую одежду, словно нищий.

Даже когда подрос, он продолжал упорно носить лохмотья. А все подаренные вещи раздавал нищим. В то же время Феодосий пошёл как-то к кузнецу и попросил его сковать железную цепь, и стал ходить, опоясавшись этой цепью. И так сильно стягивал себе поясницу, что железо врезалось в тело его, но он ходил так, будто бы ничто ему не мешало.

Даже когда он стал игуменом Киево-Печерского монастыря, продолжал носить ветхие одежды. И когда кто-нибудь, не знающий о.Феодосия, видел его в такой одежде, то не мог и подумать, что это и есть тот самый блаженный игумен, а принимал его за повара.

Так вот однажды шел он к строителям, возводившим церковь, и встретила его вдова и обратилась к самому блаженному: «Черноризец, скажи мне, дома ли игумен ваш?..»

ФАКТ №2. Феодосий в отрочестве пек просфоры

Узнав, что в храме часто не бывает Литургии, так как некому печь просфоры, отрок Феодосий очень опечалился и задумал сам со смирением приняться за это дело.

Так и поступил: начал он печь просфоры и продавать, а прибыль от продажи раздавал нищим. На остальные же деньги покупал зерно, сам же молол и снова пек просфоры. Так и провёл он лет двенадцать или более. Все отроки, сверстники его, издевались над ним и порицали его занятие, ибо враг научал их этому. Но блаженный все упреки принимал с радостью, в смиренном молчании.

ФАКТ №3. Мама Феодосия избивала сына «за святость»

Когда Феодосию было 13 лет, он стал выходить работать в поле с простым людом, что приводило в ярость его мать, мол: «своим видом он себя срамит и семью свою». Но он не слушал её, и не раз, придя в ярость и гнев, маменька избивала сына, поскольку была сильна как мужчина.

Судя по житию, она была «телом крепка и сильна, яко и муж: аще бо и кто не видев ея, ти слышаша ю беседующу, то начняше мнити мужю суща» — «бывало, что кто-либо, не видя её, услышит, как она говорит, и подумает, что это мужчина».

Однажды Феодосий втайне ото всех вышел из своего дома, не взяв с собой ничего, кроме одежды, что была на нём, и присоединился к паломникам…

Спустя три дня узнала мать Феодосия, что он ушёл с паломниками, и тотчас же отправилась за ним в погоню, взяв с собой лишь своего сына, который был моложе блаженного Феодосия. Немалый проделала она путь, прежде чем догнала его, и схватила, и в гневе вцепилась ему в волосы, и, повалив его на землю, стала пинать ногами, и осыпала упрёками странников, а затем вернулась домой, ведя Феодосия, связанного, точно разбойника.

И была она в таком гневе, что, и придя домой, била его, пока не изнемогла. А после ввела его в дом и там, привязав, заперла, а сама ушла. Но божественный юноша всё это с радостью принимал и, молясь Богу, благодарил за всё перенесённое.

Через два дня мать, придя к нему, освободила его и покормила, но, ещё гневаясь на него, возложила на ноги его оковы и велела в них ходить, опасаясь, как бы он опять не убежал от неё. Так и ходил он в оковах много дней. А потом, сжалившись над ним, снова принялась с мольбами уговаривать его, чтоб не покидал её, ибо очень его любила, больше всех других, и не мыслила жизни без него. Когда же Феодосий пообещал матери, что не покинет её, то сняла с его ног оковы и разрешила ему делать что захочет.

Когда Феодосий уже нёс послушание в Киево-Печерском монастыре, мама его снова разыскала и пришла к прп. Антонию Печерскому: «Прошу тебя, отец, поведай мне, не здесь ли мой сын? Уж очень горюю я о нём, не зная, жив ли он». Простодушный старец, не догадавшись, что она хитрит, отвечал: «Здесь твой сын, и не плачь о нём, ибо он жив». Старец же ей отвечал: «Если хочешь повидаться с ним, то иди сейчас домой, а я пойду и уговорю его, ибо он не хочет никого видеть. Ты наутро придёшь и повидаешься с ним». Она послушалась и ушла, надеясь, что завтра увидит сына.

Наутро женщина снова пришла, и старец долго уговаривал Феодосия выйти и повидаться с матерью. Но тот так и не вышел. Тогда она обвинила прп. Антония: «Похитил ты сына моего, в пещере скрыл, не хочешь мне показать его; приведи мне, старче, сына моего, чтобы я смогла повидаться с ним. Не могу я жить, пока не увижу его! Покажи мне сына моего, а не то умру страшной смертью, сама себя погублю перед дверями вашей пещеры, если только не покажешь мне сына!»

Увидев наконец своего сына, она стала рыдать и уговаривать вернуться домой. На что Феодосий ответил: «Если хочешь видеть меня каждый день, то оставайся в нашем городе и постригись в одном из женских монастырей. И тогда будешь приходить сюда и видеться со мной. Если же не сделаешь так, то — истинно слово мое — не увидишь больше лица моего». И Феодосий стал молиться Богу о спасении матери…

И вот однажды пришла мать к Феодосию и сказала: «Чадо, исполню всё, что ты мне велишь, и не вернусь больше в город свой, а, как уж Бог повелел, пойду в женский монастырь и, постригшись, проведу в нём остаток дней своих…». Так, мать подвизалась в Никольском монастыре…

ФАКТ №4. Будучи настоятелем, прп. Феодосий почти никогда не спал – молился, а каждый вечер контролировал, чем занимается братия в своих келлиях

Всегда после мясопуста святой Феодосий уходил в пещеру, где и был потом погребён, затворялся вплоть до Вербной недели.

А каждый раз после вечернего пения он садился, чтобы подремать, ибо никогда не ложился, а если хотел поспать, то садился на стульчике и, подремав так немного, снова вставал на ночное пение и коленопреклонение.

И ещё прп. Феодосий каждую ночь обходил все монашеские кельи, желая узнать, как проводят монахи время. Если услышит, как кто-то молится, то и сам остановится рядом, а если, напротив, услышит, что кто-либо беседует, собравшись вдвоем или втроем в келье, то тогда стукнет к ним в дверь, дав знать о своем приходе, и отойдёт. А наутро, призвав их к себе, не начинал тут же обличать, а заводил разговор издали, с притчами и намеками, чтобы увидеть, какова же их приверженность к Богу. Если брат бывал чист сердцем, то преподобный падал ниц и просил прощения… Или же наставлял.

ФАКТ №5. Преподобный выступал с обличениями междоусобных раздоров на Руси

Феодосий активно участвовал в политических событиях, развернувшихся в 60-70-е гг. XI в. в Киевской Руси – в борьбе сыновей Ярослава Мудрого за великокняжеский престол. В 1073 г. Феодосий Печерский резко осудил изгнание из Киева князя Изяслава Ярославича.

В житии читаем: «Был в то время раздор — по наущению лукавого врага — среди трёх князей, братьев по крови: двое из них пошли войной на третьего, старшего своего брата, христолюбца и уж поистине боголюбца Изяслава. И был изгнан он из своего стольного города, а они, придя в город тот, послали за блаженным отцом нашим Феодосием, приглашая его прийти к ним на обед и присоединиться к неправедному их союзу. Но тот преподобный, исполнен Духа Святого, видя, что несправедливо изгнание христолюбца, ответил посланному, что не пойдет на пир Вельзевулов и не прикоснётся к тем яствам, исполненным кровию и убийством.

И много ещё, осуждая их, говорил и, отпуская посланного, наказал ему: »Передай все это пославшим тебя». Они же, хотя и не посмели прогневаться за такие слова на Феодосия, видя, что правду сказал человек Божий, но и не послушали его, а двинулись на брата своего, чтобы изгнать его из удела того, и затем вернулись назад. Один из них сел на престоле отца и брата своего, а другой отправился в свой удел.

Тогда же отец наш Феодосий, исполнившись Духа Святого, стал обличать князя в том, что неправедно он поступил и не по закону сел на престоле том, изгнав старшего брата своего, бывшего ему вместо отца. И так обличал его, то письма ему посылая, а то осуждал беззаконное изгнание брата перед приходившими к нему вельможами и велел им передать его слова князю. А после написал ему большое письмо, грозя ему такими словами: "Голос крови брата твоего взывает к Богу, как крови Авелевой на Каина!". И, приведя в пример многих других древних притеснителей, убийц, братоненавистников и в притчах поступок его изобличив, описал все это и послал.

Когда же прочел князь это послание, то пришёл в ярость и, словно лев, рыкнув на праведного, швырнул письмо его на землю. И тогда облетела всех весть, что грозит блаженному заточение. Братия же в великой печали умоляла блаженного отступиться и прекратить обличения князя. И многие бояре, приходя, говорили о княжеском гневе и умоляли не противиться ему. »Он ведь, — говорили, — хочет заточить тебя».

Услышав, что говорят о его заточении, воспрянул духом блаженный и сказал им: »Это очень радует меня, братья, ибо ничто мне не мило в этой жизни: разве тревожит меня, что лишусь я благоденствия или богатства? Или опечалит меня разлука с детьми и утрата сёл моих? Ничего из этого не принёс я с собой в мир сей: нагими рождаемся, так подобает нам нагими же и уйти из мира сего. Поэтому готов я на смерть». И с тех пор по-прежнему обличал братоненавидение князя, всей душой желая быть заточенным.

…Блаженный отец наш Феодосий после многих просьб братии своей и вельмож, а особенно видя, что ничего не достиг обличением своим, оставил князя в покое, и с тех пор уже больше не укорял его, решив про себя, что лучше будет умолять его, чтобы возвратил своего брата в принадлежавшую тому область».

ФАКТ №6. Прп. Феодосий первый ввёл на Руси монастырский устав

Он первым ввёл на Руси общежительный устав, заимствованный из Константинополя и отличающийся строгостью монашеского поведения, впоследствии принятый всеми древнерусскими монастырями.

Так, при игуменстве преподобного Феодосия в 1060-1062 гг. над Дальними пещерами был построен деревянный монастырь, куда и братия перешла из пещер. Численность ее составляла около 100 человек. Необходим был устав, регулирующий жизнь Печерского монастыря.

Поэтому преподобный Феодосий послал одного из иноков в Константинополь к скопцу Ефрему, чтобы тот переписал Студийский устав и принес его в Киев. В это же время в Киев прибыл митрополит Георгий, и с ним — один из иноков Студийского монастыря Михаил, сопровождавший его и передавший монастырю монашеский устав. На основании этих двух вариантов и был создан устав Печерского монастыря.

ФАКТ №7. Прп. Феодосий Печерский – автор поучений и посланий

Святой Феодосий также известен рядом поучений и посланий с проповедью основ христианской морали, борьбой с влиянием польских «латынян». Авторство прп. Феодосия Печерского считается установленным для посланий к князю Изяславу Ярославичу, Восемь слов и поучений монахам и молитвы «За вся крестьяны».

ФАКТ №8. Преподобный Феодосий начал строительство «небеси подобной» Успенской церкви

Из жития преподобного узнаём: «Тогда же отец наш Феодосий, исполненный Духа Святого, задумал по благодати Божией переселиться на новое место и, с помощью Святого Духа, создать большую каменную церковь во имя Богородицы и Приснодевы Марии. Старая же церковь была деревянной и не могла вместить всей братии.

Собралось множество людей на закладку церкви, и одни указывали одно место, где построить её, другие — другое, и не было места лучше, чем на находящемся вблизи княжеском поле.

И вот, по воле Божьей, проезжал мимо благой князь Святослав и, увидев множество народа, спросил, что здесь происходит. А когда узнал, то повернул коня и подъехал к ним и словно Богом подвигнут, показал им на то самое место на своем поле, веля здесь и построить церковь. И тут же, после молитвы, сам первый начал копать.

И сам блаженный Феодосии каждый день трудился с братией, строя здание это. Но, однако, не закончил его при жизни, а после смерти его, при игуменстве Стефана, с Божией помощью по молитвам отца нашего Феодосия, закончено было дело и построено здание. Переселилась туда братия, а на прежнем месте осталось их немного, и с ними — священник и дьякон, так что всякий день и здесь совершалась святая Литургия».

ФАКТ №9. Святой отличался необычайным смирением, а ещё — всегда трудился

Славился при жизни о.Феодосий необычайным смирением и разумом, и покорностью, и чудотворениями, все дни трудясь. Часто, будучи игуменом, он ходил в пекарню — помогал пекарям месить тесто или выпекать хлебы.

«Он ведь был, как сказано прежде, телом крепок и силен. А страждущих всех наставлял, укреплял и утешал, чтобы не знали усталости в своих делах, — читаем в житии. — Однажды, когда готовились к Богородичному празднику, не хватило воды, а келарем был тогда прежде упомянутый Федор, который многое рассказал мне о преславном этом муже. И вот пошёл тот Федор и сказал блаженному отцу нашему Феодосию, что некому наносить воды. А тот блаженный поспешно встал и начал носить из колодца воду.

И вот увидел его носящим воду один из братии и поспешил поведать об этом нескольким монахам, и те, с готовностью прибежав, наносили воды с избытком. А в другой раз не оказалось дров для приготовления пищи, и келар Федор, придя к блаженному Феодосию, попросил его: »Прикажи, чтобы кто-либо из свободных монахов пошёл и приготовил бы дров сколько нужно». Блаженный же ответил ему: »Я свободен, я и пойду». Затем повелел он братии идти на трапезу, ибо настал час обеда, а сам, взяв топор, начал колоть дрова. И вот, пообедав, вышли монахи и увидели, что преподобный их игумен колет дрова и так трудится. И взял каждый по топору, и потом столько они накололи дров, что хватило их на много дней».

Ещё отличался он необыкновенной кротостью и называл себя недостойнейшим из недостойных, служа всем и являясь для всех примером. А на работу он выходил прежде всех, и в церковь являлся раньше других, и последним из неё выходил.

«Сидит, бывало, великий Никон и пишет, а блаженный, присеве краю, прядет нити для переплетения книжного. Вот каковы были: смирение этого мужа и простота его. И никто никогда не видел, чтобы он прилег или чтобы водой омыл свое тело — разве только руки и мыл», — пишет Нестор в житии прп. Феодосия.

Да и это не всё. Удивительно, но в течение двух лет он в собственной келии ухаживал за братом Исааком, так «ослабевшим телом и душой, что не мог ни повернуться на постели, ни встать, ни сесть, а от его испражнений черви развелись у него на боках». Преподобный заботился о брате Исаакии с материнской нежностью, омывал его, одевал, постепенно учил его снова ходить и есть, как ребёнка…

ФАКТ №10. Феодосий Печерский – первый преподобный на Руси

Прп. Феодосий Печерский – третий святой (после Бориса и Глеба), канонизированный Русской Церковью в 1108 году, и первый преподобный.

И к слову, первым погребли в Дальних пещерах именно прп. Феодосия (в 1074 году). А «Житие преподобнаго отца нашего Феодосия, игумена Печерскаго» было написано Нестором Летописцем.

Ольшанский женский монастырь.