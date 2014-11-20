Украина получила свою Поместную Церковь раньше, чем государственную независимость - глава информотдела УПЦ

Украина получила свою Поместную Церковь раньше, чем государственную независимость. Об этом сказал глава информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Климент в интервью сайту "Православная жизнь".

"В границах современной Украины Поместная Церковь ведет свое летоисчисление от 27 октября 1990 года - даже раньше достижения нашим государством политической независимости. Именно тогда, приехав в Киев, Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ обратился к Киевскому Митрополиту со словами: «Благословляем через настоящую Грамоту нашу силою Всесвятого и Животворящего Духа быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении, а Вам, единогласно избранному 9 июля 1990 года епископатом Украинской Православной Церкви, - ее Предстоятелем", - отметил владыка Климент.

Вместе с тем глава информотдела отметил, что УПЦ независима и "подобных прав не имеет даже Критская Церковь".

"Подобных прав широкой автономии не имеет даже Критская Православная Церковь, окормляющая христиан современной Греции. Ее глава-Архиепископ согласует все основные вопросы церковного управления с Константинопольским Патриархом, резиденция которого находится в соседней с Грецией Турецкой Республике", - сообщил епископ Климент.

Спикер Церкви подчеркнул, что "Украинская Православная Церковь полноправно осуществляет свою независимость, самостоятельно избирает себе епископов и Предстоятеля, ведет административную и хозяйственную деятельность, о чем свидетельствует ее Устав, зарегистрированный согласно украинскому законодательству".

По словам главы информотдела, поместная Церковь - это совокупность епархий на определенной территории.

"Принципиальным для этого термина является не национальность, а административные территориальные границы. Еще с первых веков для христианства чуждо внутренне разделение по национальному признаку", - отметил владыка Климент.

Также глава информационного отдела отметил, что "единственная связь между УПЦ и Московским Патриархом сегодня - это молитвенное единение со всем православным миром".

"Через Русскую Православною Церковь верующие Украины имеют молитвенное единение со всем православным миром. Это единство засвидетельствовано Патриархами и Предстоятелями всех Поместных Церквей, неоднократно приезжавшими в Киев для совершения богослужений с Митрополитом Киевским и всея Украины", - заключил спикер Церкви.