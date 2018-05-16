В Днепре на территории храма УПЦ произошел пожар

Ночью 16 мая произошел пожар в одноэтажном здании на территории Свято-Троицкого храма Украинской Православной Церкви, где располагались хозяйственные помещения.

Об этом сообщает "Вслух" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре на территории Свято-Троицкого храма УПЦ по улице Передовой Днепра спасатели получили в полночь 16 мая.

Как сообщается, огнем уничтожена крыша здания и имущество внутри на площади 80 м. кв. Пожар ликвидировали в 01.12. Его тушили 13 спасателей с тремя пожарными машинами. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.