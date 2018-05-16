В Почаевской лавре почтят память преподобного Иова

В Свято-Успенской Почаевской лавре почтят память преподобного Иова Почаевского.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте обители, торжества продлятся три дня.

Началом празднования станет крестный ход с мощами преподобного Иова Почаевского 17 мая. Шествие начнется после вечернего богослужения. Раку с мощами вынесут из Пещерного храма, обнесут вокруг лавры по улицам Почаева и установят в Успенском соборе.

18 мая в обители состоятся две Литургии: ранняя в Троицком и поздняя в Успенском соборах.

Чтение повечерия, кафизмы, малой вечерни – в Успенском соборе лавры. Там же состоится праздничная всенощная с акафистом преподобному Иову. Во время утрени все желающие смогут приложиться к святым мощам и будут помазаны освященным елеем.

В праздничный день, 19 мая, в лавре будут совершены две Литургии: ранняя (6.00) в Троицком и поздняя (9.00) в Успенском соборах.

В завершение торжеств святые мощи преподобного Иова Почаевского будут перенесены в Пещерный храм – место постоянного пребывания.