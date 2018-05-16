На Закарпатье начал работу православный лагерь для детей с особыми потребностями

На Закарпатье 14 мая начал работу православный лагерь для детей с особыми потребностями “Луч надежды”.

Все участники благотворительного лагеря сразу приступили к таинствам Исповеди и Причастия, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

"С самого утра 15 мая всех участников лагеря ждал велий день. В Свято-Троицком храме города Мукачево была отслужена божественная литургия, на которой все детки и их родители искренне помолились», - рассказал председатель Иршавского молодежного братства имени Иоанна Предтечи архимандрит Агапит (Шпеняк).

Напомним, что в Мукачевской епархии УПЦ по состоянию на 2018 год действует несколько детских летних проектов-лагерей: “Камо грядеши, “Луч надежды”, “Тропинка добра” и “Капелька любви”.