Митрополит Антоний почтил память сербских новомучеников на месте их расстрела фашистами в 1943
04:32, 16 мая 2018Православие
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Митрополит Антоний почтил память сербских новомучеников на месте их расстрела / boryspil-eparchy.org
В рамках визита в Черногорию Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний посетил 13 мая мемориал захоронений Дола возле города Пива.
Комплекс был построен в 1977 году на месте, где 7 июня 1943 года дивизией СС "Принц Евгений" было расстреляно 520 мирных жителей из ближайших поселков, среди которых было 109 детей. Об этом сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.
Трагедия произошла в день праздника третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи, поэтому храм, построенный в рамках комплекса, освящен в честь этого великого святого.
В мае 2017 года Архиерейский собор Сербской Православной Церкви канонизировал погибших в чине святых новомучеников.
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