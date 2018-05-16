Митрополит Антоний почтил память сербских новомучеников на месте их расстрела фашистами в 1943

В рамках визита в Черногорию Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний посетил 13 мая мемориал захоронений Дола возле города Пива.

Комплекс был построен в 1977 году на месте, где 7 июня 1943 года дивизией СС "Принц Евгений" было расстреляно 520 мирных жителей из ближайших поселков, среди которых было 109 детей. Об этом сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

Трагедия произошла в день праздника третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи, поэтому храм, построенный в рамках комплекса, освящен в честь этого великого святого.

В мае 2017 года Архиерейский собор Сербской Православной Церкви канонизировал погибших в чине святых новомучеников.