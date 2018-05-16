В Киево-Печерской лавре готовятся ко дню памяти преподобного Феодосия Печерского

Накануне дня памяти преподобного Феодосия Печерского, 15 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, сегодня Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 8.30.

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