В Киево-Печерской лавре готовятся ко дню памяти преподобного Феодосия Печерского
00:22, 16 мая 2018Православие
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Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение накануне дня памяти преподобного Феодосия Печерского / news.church.ua
Накануне дня памяти преподобного Феодосия Печерского, 15 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, сегодня Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 8.30.
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