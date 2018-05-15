Священник рассказал об угрозах, которые несет репродуктивная медицина для традиционной семьи

22:28, 15 мая 2018
Православие
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Современные репродуктивные технологии священник назвал вызовом людей Творцу / newsforwomens.ru

Об этом рассказал зампредседателя Синодального отдела УПЦ по вопросам охраны здоровья и пастырской опеки медицинских учреждений протоиерей Геннадий Батенко на всеукраинской конференции «Биоэтические аспекты духовного и физического здоровья семьи и личности», которая состоялась 14 мая в Святой Успенской Киево-Печерской лавре, сообщает "Фома в Украине".

Он также рассказал, какие опасности несут новые медицинские биотехнологии.

Первая угроза, по словам священника, - это суррогатное материнство.

«И теперь мы видим, что всякий человек нетрадиционной ориентации (в силу своего осознанного или нет протеста против Бога) может, используя современные технологии, создавать подобие семьи», - сказал отец Геннадий.

Суррогатное материнство запрещено во многих странах Европы, отметил он. Современные репродуктивные технологии священник назвал вызовом людей Творцу.

«Сегодня мы видим, что современные технологии перешли от неких научных в разряд богоборческих», - сказал священник. Тому пример - одно из последних «достижений» науки - создание эмбриона от трех родителей.

«Как мне кажется, именно эти беззакония и непрекращающееся убийство младенцев в утробе - то, что приближает человечество к всеобщей катастрофе», - сказал протоиерей.

Отвечая на вопрос, допустимо ли верующим обращаться к современным репродуктивным технологиям, отец Геннадий сказал: «Христианин не может пользоваться всеми "благами" современной цивилизации, потому что они носят антихристианский, античеловеческий характер. Эти "блага" призваны "расчеловечить" человека, сделать его неким биороботом».

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