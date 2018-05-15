Управделами УПЦ рассказал о порядке провозглашения автокефального статуса в Православии

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о положении дел вокруг создания Единой Поместной Церкви в Украине и о порядке провозглашения автокефального статуса Церкви в Православии.

В интервью сайту «Православная жизнь» митрополит Антоний отметил, что сегодня ни один Патриархат не может сам по себе предоставить автокефалию какой-либо Церкви.

«Православная Церковь – едина, а значит все наиболее важные вопросы, в том числе и предоставление статуса автокефалии, решаются всеми Поместными Церквами совместно. То есть, Архиерейский Собор Автономной Церкви или Экзархата принимает соответствующее решение о желании автокефального устройства и затем обращается с этой просьбой к Церкви-Матери, то есть, к той Церкви, в юрисдикции которой в настоящее время церковная структура, желающая автокефалии, пребывает», - объяснил Управляющий делами УПЦ.

Такой порядок, по словам митрополита Антония, был выработан в связи с проблемами, которые уже возникали в истории с предоставления автокефалии для Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Американской Православной Церкви. По его мнению, об этом порядке особо важно помнить политикам, «которые не понимают или не хотят понять сути церковного устройства» и «подобные вопросы рассматривают с точки зрения их собственных сиюминутных политических интересов».

Также управляющий делами УПЦ прокомментировал информацию СМИ о том, что «Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ».

«Это словосочетание появилось в наших СМИ, но его нет в официальных документах Константинопольского Патриархата. Таким образом, это либо самообман, либо попытка выдать желаемое за действительное. Также не исключаю, что политики, заявляющие подобное, введены в заблуждение собственными недобросовестными советниками», - сказал владыка, пояснив, что Константинопольский Патриархат, сделал заявление лишь о том, что будет обсуждать этот вопрос со своими сестринскими Православными Церквами.

«Иными словами, будет рассматриваться сам вопрос, а не начало каких-либо процедур для якобы «предоставления автокефалии УПЦ», тем более, что, у Константинопольского Патриархата нет на это исключительных полномочий», - отметил архиерей.

По словам митрополита Антония, священноначалие Украинской Православной Церкви находится в постоянной связи со всеми Поместными Церквами, и практически все Поместные Церкви выражают поддержку Украинской Православной Церкви и верность каноническому порядку.

«В таких непростых условиях нашей жизни, Церковь максимально заботится о мире в стране, выполняя соответствующую Ее предназначению миссию миротворца. Мы пытаемся донести до руководства страны нашу позицию, мы говорим публично, что ни с гражданской, ни с церковной точки зрения предложенный способ преодоления церковного раскола в стране не является правильным. И время обязательно это покажет, расставив все на свои места», - сказал он.