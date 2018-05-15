В Харькове почтили память святителя Афанасия, Константинопольского Патриарха

Сегодня, 15 мая, в день памяти святителя Афанасия, Патриарха Цареградского, Лубенского и Харьковского чудотворца, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова была совершена праздничная Божественная литургия.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, после заамвонной молитвы владыки и духовенство вознесли молебное пение у мощей святителя Афанасия и прошли крестным ходом вокруг кафедрального собора.

Литургию совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, который поздравил всех с праздником и пожелал помощи Божией по молитвам святителя Афанасия, мира и долголетия на многая и благая лета.

Накануне вечером у раки с честными мощами святителя, владыка возглавил малую вечерню с чтением акафиста, а также праздничное всенощное бдение.

Афанасий III (мирское имя Алексей), грек по национальности, родился на о. Крит в благочестивом и знатном роду. Ежегодно, 15 мая, бывает торжественное Богослужение в Харьковском Благовещенском кафедральном соборе в честь поклонения честным мощам святителя Христова Афанасия Сидящего, Лубенского чудотворца.

Много существует разных сказаний, почему Вселенский Патриарх почил в уездном городе Полтавской губернии, но немногие знают действительную правду о его подвигах и страданиях за Церковь Христову.