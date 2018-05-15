Митрополит Августин отпел легендарного исследователя Антарктики Виталия Вернигорова

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин совершил чин отпевания Вернигорова Виталия, участника легендарной первой Украинской антарктической экспедиции.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии.

Панихиду митрополит Августин отслужил в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы “Всех скорбящих радость”, на Берковецком кладбище в Киеве в сослужении архимандрита Луки (Винарчука).

*Виталий Вернигоров был участником легендарной первой Украинской антарктической экспедиции, потом много раз зимовал в Антарктиде и принимал участие в сезонных исследованиях.

По специальности геоморфолог, сотрудник Института геологии НАН Украины Виталий Вернигоров проводил разнообразные геолого-геофизические исследования. Несмотря на почтенный возраст (в сентябре этого года ему должно было исполниться 70 лет), он присоединился к команде сезонной экспедиции, что отправилась на станцию Академик Вернадский в конце марта этого года.

Умер Виталий Петрович 25 апреля в Риме от сердечного приступа, возвращаясь в Украину с антарктической станции после участия в экспедиции, которая длилась около двух недель.