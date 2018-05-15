В Гонконге издали Часослов на китайском языке, который можно купить по интернету
12:29, 15 мая 2018Православие
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В Гонконге издали Часослов на китайском / orthodoxbookshop.asia
Новое издание Часослова, предназначенное для совершения богослужений суточного круга, вышло в Гонконге в издательстве "China Orthodox Press".
В состав китайского издания Часослова входят чинопоследования часов, вечерня и утреня, повечерие и полунощница, сообщает patriarchia.ru.
Перевод сделан с учетом классических переводов Пекинской миссии.
Часослов доступен в двух версиях – в традиционной и упрощенной иероглифике.
Электронные версии часослова доступны бесплатно на сайте издательства "China Orthodox Press".
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