В Гонконге издали Часослов на китайском языке, который можно купить по интернету

12:29, 15 мая 2018
Православие
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В Гонконге издали Часослов на китайском / orthodoxbookshop.asia

В состав китайского издания Часослова входят чинопоследования часов, вечерня и утреня, повечерие и полунощница, сообщает patriarchia.ru.

Перевод сделан с учетом классических переводов Пекинской миссии.

Часослов доступен в двух версиях – в традиционной и упрощенной иероглифике.

Электронные версии часослова доступны бесплатно на сайте издательства "China Orthodox Press".

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