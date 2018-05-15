В Гонконге издали Часослов на китайском языке, который можно купить по интернету

Новое издание Часослова, предназначенное для совершения богослужений суточного круга, вышло в Гонконге в издательстве "China Orthodox Press".

В состав китайского издания Часослова входят чинопоследования часов, вечерня и утреня, повечерие и полунощница, сообщает patriarchia.ru.

Перевод сделан с учетом классических переводов Пекинской миссии.

Часослов доступен в двух версиях – в традиционной и упрощенной иероглифике.

Электронные версии часослова доступны бесплатно на сайте издательства "China Orthodox Press".