Новая книга «Вера и наука: правда и мифы» доступна для бесплатного скачивания
04:47, 15 мая 2018Православие
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Книга входит в серию «Коллекция журнала «Фома» / foma.ru
Журнал «Фома» представил свою новую электронную книгу - «Вера и наука: правда и мифы».
Книга входит в серию «Коллекция журнала «Фома» и доступна для бесплатного скачивания, сообщается на сайте журнала.
"Скоро ли наука объяснит мир, и религия станет ненужной? Стоит ли ждать, что ученые смогут раскрыть все загадки нашего мира? В чем верующие и ученые на самом деле не сходятся, а какие споры о науке и религии возникают просто от того, что люди плохо понимают, о чем говорят? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в новой электронной книге», - сообщают издатели.
Книгу можно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома».
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