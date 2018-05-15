Новая книга «Вера и наука: правда и мифы» доступна для бесплатного скачивания

Журнал «Фома» представил свою новую электронную книгу - «Вера и наука: правда и мифы».

Книга входит в серию «Коллекция журнала «Фома» и доступна для бесплатного скачивания, сообщается на сайте журнала.

"Скоро ли наука объяснит мир, и религия станет ненужной? Стоит ли ждать, что ученые смогут раскрыть все загадки нашего мира? В чем верующие и ученые на самом деле не сходятся, а какие споры о науке и религии возникают просто от того, что люди плохо понимают, о чем говорят? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в новой электронной книге», - сообщают издатели.

Книгу можно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома».