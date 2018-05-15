Православная Церковь утвердила тексты служб и акафист прославленным святым

Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил текст службы праведному Алексию Мечеву, пресвитеру Московскому, а также ряду других святых.

Помимо праведного Алексия, на своем заседании в понедельник 14 мая, Синод утвердил и рекомендовал к общецерковному богослужебному употреблению тексты служб собору Кемеровских святых, священномученику Михаилу, пресвитеру Орловскому, и новомученикам Быковским, сообщает сайт журнала "Фома".

Кроме того, для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрена новая редакция текстов акафистов Всем святым, в земле Русской просиявшим, и праведному Павлу Таганрогскому.

Утвержденные богослужебные тексты и акафисты направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.