Иерархи из разных стран почтили память почившего украинского архиепископа
23:26, 14 мая 2018Православие
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Иерархи из разных стран почтили память архиепископа Макаровского Илария / news.church.ua
Сегодня, 14 мая, пo завершении заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся в Санкт-Петербурге, иерархи из разных стран почтили память почившего украинского архиепископа.
В домовом храме святых отцов Семи Вселенских соборов была совершена лития по митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Корнилию, скончавшемуся 19 апреля на 94-м году жизни, и архиепископу Макаровскому Иларию, викарию Киевской митрополии, скончавшемуся 16 марта, сообщает patriarchia.ru.
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