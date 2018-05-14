Сегодня, 14 мая, пo завершении заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся в Санкт-Петербурге, иерархи из разных стран почтили память почившего украинского архиепископа.

В домовом храме святых отцов Семи Вселенских соборов была совершена лития по митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Корнилию, скончавшемуся 19 апреля на 94-м году жизни, и архиепископу Макаровскому Иларию, викарию Киевской митрополии, скончавшемуся 16 марта, сообщает patriarchia.ru.