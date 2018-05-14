"Духовник Путина" назначен митрополитом

Один из самых известных представителей РПЦ, глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов) сегодня назначен митрополитом Псковским и Парховским.

Как сообщают российские СМИ, Священный Синод РПЦ назначил епископа Тихона правящим архиереем: Псковская митрополия включает Псковскую, Порховскую, Великолукскую и Невельскую епархии РПЦ. На ее территории находится одно из главных мест паломничества - Псково-Печерская лавра, где будущий митрополит начинал свой монашеский путь.

По словам пресс-секретаря Патриарха Кирилла иерея Александра (Волкова), за владыкой будет сохранена должность секретаря патриаршего культурного совета. Останется ли он наместником Сретенского монастыря и ректором Сретенской семинарии, пока неизвестно.

"Это остается на дальнейшее усмотрение Патриарха, поскольку он управляет всеми ставропигиальными монастырями", - сказал Александр Волков.

Как известно, в СМИ епископ Тихон упоминается, как "духовник Путина", хотя он сам эту информацию и отрицал публично.