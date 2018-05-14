Пять древних святых отныне включены в месяцеслов РПЦ

Священный Синод РПЦ включил в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах, а также святых, издревле почитаемых в Грузинской Православной Церкви.

При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых Комиссия по составлению месяцеслова РПЦ руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием Православия; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом, сообщает "Православие и мир" .

Члены Священного Синода постановили включить в месяцеслов имена следующих святых:

- преподобного Галла (16/29 октября; †650);

- преподобного Колумбана, игумена Люксейского (23 ноября/6 декабря; †615);

- преподобного Фридолина Зекингенского (6/19 марта; †540);

- равноапостольного царя Иверского Мириана (1/14 октября; †после 361);

- равноапостольной царицы Иверской Наны (1/14 октября; †ок. 364).

Созданная 18 сентября 2014 года Комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви провела работу над формированием списка древних святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Церквах.