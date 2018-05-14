Черногорский монастырь Острог в день св. Василия Острожского посетили боле 100 тысяч паломников

Праздник самого почитаемого православного святого на Балканах - святого Василия Острожского - отмечают верующие Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран.

Свыше 100 тысяч человек пришли в основанный в 17 веке монастырь Острог, сообщает "Благовест-инфо".

«Богомолье в Острог - самое крупное и значимое среди православных на Балканах. Василий Острожский - любимый сербский святой, поэтому к нему уже на протяжении сотен лет ходят богомольцы», - пояснили в обители.

Ежегодно тысячи людей отправляются в паломничество, чтобы поклониться мощам. После нескольких дней пути им предстоит подняться на высокую гору, где расположена обитель, а затем выстоять в многочасовой очереди.

«С утра пятницы мощам поклонялись по 700-1000 человек в час, в субботу, день св. Василия, поток людей был еще больше. Общее число паломников на сегодня превысило 100 тыс. человек», - сообщил представитель монастыря, пояснив, что когда праздник Василия Острожского выпадает на выходные, людей всегда очень много.

По словам монахов, за год обитель посещает около 1 млн человек, что почти в два раза больше населения всей Черногории.

Подавляющее большинство паломников - молодежь от 14 до 18 лет. Считается, что богомолье в Острог поможет людям избрать правильный путь в жизни. Группы юношей и девушек по прибытию в Острог разбивают палаточный лагерь недалеко от монастыря.