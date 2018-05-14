Православные отметят 1030-летие Крещения Руси в разных странах мира

Во всех митрополиях и епархиях Русской Православной Церкви пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 1030-летию Крещения Руси.

Такое решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ, которое состоялось сегодня, 14 мая, сообщает patriarchia.ru.

В рамках празднования юбилейной даты Крещения Руси в епархиях РПЦ будут проведены праздничные и памятные мероприятия - конференции, концерты и выставки.

Кроме того, Священным Синодом предложено епархиальным архиереям совершить 28 июля в своих кафедральных городах торжественные богослужения, приуроченные к празднованию Крещения Руси.