Православные отметят 1030-летие Крещения Руси в разных странах мира
19:34, 14 мая 2018Православие
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Православные отметят 1030-летие Крещения Руси / russlovo.today
Во всех митрополиях и епархиях Русской Православной Церкви пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 1030-летию Крещения Руси.
Такое решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ, которое состоялось сегодня, 14 мая, сообщает patriarchia.ru.
В рамках празднования юбилейной даты Крещения Руси в епархиях РПЦ будут проведены праздничные и памятные мероприятия - конференции, концерты и выставки.
Кроме того, Священным Синодом предложено епархиальным архиереям совершить 28 июля в своих кафедральных городах торжественные богослужения, приуроченные к празднованию Крещения Руси.
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