В Киеве при Кафедральном соборе УПЦ ограбили церковный магазин

В Киеве при Кафедральном соборе УПЦ 12 мая в 16.35 было совершено ограбление церковного магазина.

Община Кафедрального собора просит оказать содействие в опознании преступников по фотографиям и призывает быть бдительными работников всех церковных лавок и магазинов, сообщает sobor.in.ua.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в паре, причем один из них отвлекал внимание продавца, а второй воспользовался моментом для кражи. Из церковного магазина похищены церковные вещи и деньги. Похититель исчез буквально за считанные секунды до появления охраны.

Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения, и в полицию будут предоставлены видеозаписи.