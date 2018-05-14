В Киеве при Кафедральном соборе УПЦ ограбили церковный магазин

17:52, 14 мая 2018
Православие
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Совершена кража при Кафедральном соборе УПЦ / sobor.in.ua

Община Кафедрального собора просит оказать содействие в опознании преступников по фотографиям и призывает быть бдительными работников всех церковных лавок и магазинов, сообщает sobor.in.ua.

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Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в паре, причем один из них отвлекал внимание продавца, а второй воспользовался моментом для кражи. Из церковного магазина похищены церковные вещи и деньги. Похититель исчез буквально за считанные секунды до появления охраны.

Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения, и в полицию будут предоставлены видеозаписи.

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