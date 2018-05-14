В 1937 году во время переписи населения большинство людей засвидетельствовали о том, что они православные

В 1937 году, к 20-летию революции, была проведена перепись населения, и большинство людей в год страшных гонений сказали, что они православные.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время освящения деревянного храма Всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших, на Левашовском мемориальном кладбище Петербурга, сообщает patriarchia.ru.

"Трудно представить, что означало тогда поставить свою подпись под этим опросным листом, но наши отцы, деды и прадеды это сделали. И это был первый знак власти, что никакие гонения не способны истребить веру из человеческих сердец. Потом многому нас научила война, и гонения были приостановлены, хотя никогда не прекращалась борьба с религией, с верой православной", - сказал Патриарх Кирилл.

"Левашовская земля окроплена кровью многих невинных людей, в том числе тех, кто пострадал за веру... Будем помнить это место. Будем помнить великий пример мученичества и исповедничества в тяжелые годы и хранить в сердце своем веру православную", - призвал верующих Патриарх РПЦ.

*** «Левашовская пустошь» - одно из крупнейших кладбищ Санкт-Петербурга, бывший специальный расстрельный полигон НКВД. Здесь захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937-1953 годов.