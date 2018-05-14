В Киево-Печерской лавре на конференции рассматривают биоэтические аспекты духовного и физического здоровья

Накануне Международного дня семьи, 14 мая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начал работу форум «Биоэтические аспекты духовного и физического здоровья семьи и личности».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«На сегодня в некоторых сферах биомедицинской практики человек становится объектом манипуляций. Например, человеческий эмбрион иногда рассматривается как рядовой объект научных исследований и экспериментов, включая генетические.

Аналогичная ситуация возникает в случае, когда из тела умершего человека изымаются внутренние органы без прижизненного согласия на это покойного или его родственников и тому подобное. Поэтому назрела необходимость, путем активного диалога между духовенством и специалистами, которые занимаются вопросами семьи, медицины и биоэтики в Украине, обсудить эти факты, а соответствующие наработки донести к сведению духовенства через руководителей епархиальных отделов УПЦ по делам семьи», – отмечают в Синодальном отделе УПЦ по делам семьи, которые выступают организаторами мероприятия.

Во время работы форума планируется рассмотреть такие вопросы: ювенальные технологии; гендерные программы; “Про это” для детей дошкольных учебных заведений, образовательные нововведения; суррогатное материнство; эко-оплодотворение; защиту жизни нерожденных детей (профилактика абортов), трансплантология, эвтаназия, духовно-нравственное воспитание детей, как фундамент здоровой семьи.