30-летие прославления святителя Игнатия (Брянчанинова) отметили в монастыре, в котором хранятся его мощи

В день памяти святителя Игнатия (Брянчанинова), 13 мая, в Введенском Толгском женском монастыре (Ярославская епархия), где покоятся честные мощи подвижника, прошли торжества, приуроченные к 30-летию прославления святого.

Накануне дня памяти святителя, 12 мая, в обители было совершено всенощное бдение, которое возглавил митрополит Пантелеимон, сообщает patriarchia.ru.

В день праздника состоялась Божественная литургия в Крестовоздвиженском храме монастыря.

По окончании Литургии митрополит Пантелеимон обратился к участникам богослужения с архипастырским словом и поздравил присутствовавших с 30-летием прославления святителя Игнатия в лике святых.

***Святитель Игнатий (Брянчанинов) был канонизован Поместным Собором Русской Православной Церкви, состоявшимся в Троице-Сергиевой лавре 6-9 июня 1988 года. 26 мая 1988 года, накануне прославления святителя, в присутствии архиепископа Ярославского Платона состоялось обретение мощей подвижника в здании туберкулезного санатория, где ранее находилась больничная церковь святого Иоанна Златоуста и преподобного Сергия Радонежского Николо-Бабаевского монастыря. После обретения святые мощи были перенесены в Введенский Толгский монастырь, где находятся по сей день.