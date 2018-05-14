Митрополит Онуфрий и митрополит Лазарь принимают участие в заседании Синода РПЦ в Санкт-Петербурге
14:19, 14 мая 2018Православие
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Историческое здание Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге / patriarchia.ru
Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь принимают участие в заседании Синода Русской Православной Церкви.
В историческом здании Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге 14 мая под председательством Патриарха Кирилла началось заседание Синода РПЦ, сообщает patriarchia.ru.
Открывая заседание, Предстоятель РПЦ обратился к членам Синода со вступительным словом.
"На повестке дня у нас вопросы, связанные с текущей деятельностью нашей Церкви. Мы будем говорить об открытии некоторых монастырей, будут приниматься решения по избранию кандидата на архиерейское служение, много других вопросов в нашей повестке дня", - сказал Патриарх Кирилл.
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