Митрополит Онуфрий и митрополит Лазарь принимают участие в заседании Синода РПЦ в Санкт-Петербурге

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь принимают участие в заседании Синода Русской Православной Церкви.

В историческом здании Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге 14 мая под председательством Патриарха Кирилла началось заседание Синода РПЦ, сообщает patriarchia.ru.

Открывая заседание, Предстоятель РПЦ обратился к членам Синода со вступительным словом.

"На повестке дня у нас вопросы, связанные с текущей деятельностью нашей Церкви. Мы будем говорить об открытии некоторых монастырей, будут приниматься решения по избранию кандидата на архиерейское служение, много других вопросов в нашей повестке дня", - сказал Патриарх Кирилл.