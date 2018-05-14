Предстоятель УПЦ подчеркнул роль медсестер в медицине и поблагодарил за служение ближним

Профессиональная деятельность священнослужителя и врача всегда была объединена идеей служения, которое неразрывно связано с такими добродетелями, как любовь, милосердие и сострадание.

Об этом сказал предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем приветственном слове к организаторам и участникам IX Международного конгресса медсестринства «Современное медсестринство. Актуальные вопросы реабилитации пациента и персонала на различных этапах».

"По церковному учению, в природе человека телесное и духовное находятся в онтологеском единстве. Таким образом, в соответствии с основами христианской антропологии, физическое и духовное здоровье человека также тесно взаимосвязаны. Состояние души способно существенно влиять на самочувствие тела, так же, как и подвиги тела способны менять душу... И врач, и священник призваны помогать людям, облегчать их страдания. Они обязаны хорошо понимать друг друга и четко видеть, где между ними возможно деятельное и взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший обратил внимание на то, что одной из тем конгресса является обсуждение путей взаимодействия и формата сотрудничества медицинских работников и духовенства.

"Важную роль в общих свершениях медицины играет младший медицинский персонал. На плечах этих людей лежит львиная доля той непростой, ежедневной и даже несколько однообразной работы, которая так необходима в деле выздоровления каждого пациента. Не будет преувеличением утверждать, что именно младший медицинский персонал призван формировать первичный образ медицинского работника в обществе и вселять в него доверие и уважение. Ведь представители именно этого звена медицинского дела часто проводят с больными больше времени, а соответственно — разделяют их волнение, утверждая в надежде на выздоровление", - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий отдельно упомянул труд тех медработников, которые работают в отдаленных уголках нашего государства и несут свое служение в сельских амбулаториях и фельдшерских пунктах.

"Часто от их профессиональных действий в самых непредсказуемых обстоятельствах зависит успех дальнейшего лечения больных. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех Вас за Вашу самоотверженную работу, которую в наше время можно без преувеличения назвать подвигом. От теплоты ваших сердец, от терпения и внимания зависит душевный покой других, состояние их здоровья и даже человеческая жизнь", - заключил Предстоятель УПЦ.