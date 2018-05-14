На Ровенщине состоится 120-километровый крестный ход с чудотворной иконой Богородицы
Из Ровно 3 июня отправится крестный ход УПЦ в скит святой праведной Анны в селе Онишковцы.
Как сообщает "Ровно вечернее", с собой верующие понесут чудотворную икону Божией Матери «Последняя надежда». Планируют за шесть дней пройти 120 километров. Выход из Свято-Георгиевского подворья, которое находится в Ровно, запланирован в 13.00.
График крестного хода
Воскресенье, 3 июня
12.30. – Молебень Богоотцам Иоакиму и Анне.
13.00. - Выход из Св.-Георгиевского подворья.
13.30. - 1-я остановка Николаевский храм г. Ровно.
2-я остановка с.Тынное.
3-я остановка с. Вересневое.
4-я остановка Покровский храм с. Грушвица. Ночлег.
Понедельник 4 июня
7.00.- Божественная Литургия. Молебень. Выход.
1-я остановка Рождества Богородицы храм с.Варковичи. Ночлег.
Вторник 5 июня
7.00. – Божественная Литургия. Молебень. Выход.
1-я остановка с.Рачин.
2-я остановка Св.-Георгиевский храм г. Дубно. Ночлег.
Среда 6 июня
7.00.- Божественная литургия. Молебень. Выход.
1-я остановка Рождества Богородицы храм г. Дубно.
2-я остановка преп. Иова Почаевского храм с.Смыга. Ночлег.
Четверг 7 июня
7.00.- Божественная Литургия. Молебень. Выход.
1-я остановка Рождества Богородицы храм с.Николаевка.
2-я остановка Николаевский храм с.Студінка.
3-я остановка Кирилла и Мефодия храм с.Берег. Ночлег.
Пятница 8 июня
7.00.- Божественная литургия. Молебень. Выход.
1-я остановка Анно-Зачатьевский храм с.Турья.
Встреча в с. Онишковцы.