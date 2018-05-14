В Грузии Патриарх Илия ІІ обвенчает 400 пар

Всеобщее венчание в Грузии проводит организация, председателем которой является Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Второе всеобщее венчание пройдет в Грузии 17 мая, в день празднования Вознесения Христова, сообщает "Sputnik-Грузия".

"Общество чохоносцев Грузии", основанное при Патриархии Грузии, призывает всех невенчанных пар пройти регистрацию.

Первое всеобщее венчание прошло в Грузии в прошлом году, и в нем приняли участие несколько сотен пар. Мероприятие проходит с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. В этом году будут венчаться порядка 400 пар.

"В Грузии очень много невенчанных пар, особенно среди пожилых людей. Они в свое время по понятным причинам не смогли обвенчаться. Желающих довольно много. Сначала мы начали с наших семей, с дедушек и бабушек, потом уже решили попробовать превратить это начинание в масштабный проект", – рассказал заместитель председателя общества Звиад Сехниашвили.

Цель "Общества чохоносцев Грузии" – укрепление института семьи.