В Почаевской лавре на фестивале пасхальных песнопений выступили 15 хоров

В Свято-Успенской Почаевской лавре 13 мая состоялся фестиваль пасхальных песнопений.

Мероприятие проходило в Свято-Троицком соборе лавры в третий раз, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В фестивале приняли участие около 15 православных хоров, прибывших из Кременца, Тернополя, Волыни, Ровенщины и других мест. Пасхальные песнопения также исполнил хор воспитанников Почаевской духовной семинарии под руководством иерея Андрея Романюка.

Напомним, 10-12 мая в Почаевской лавре прошли торжественные богослужения по случаю праздника обретения святых нетленных мощей преподобного Амфилохия, чудотворца Почаевского.