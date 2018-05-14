В Почаевской лавре на фестивале пасхальных песнопений выступили 15 хоров

13:18, 14 мая 2018
Православие
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В Почаевской лавре состоялся III-й фестиваль пасхальных песнопений / news.church.ua

Мероприятие проходило в Свято-Троицком соборе лавры в третий раз, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В фестивале приняли участие около 15 православных хоров, прибывших из Кременца, Тернополя, Волыни, Ровенщины и других мест. Пасхальные песнопения также исполнил хор воспитанников Почаевской духовной семинарии под руководством иерея Андрея Романюка.

Напомним, 10-12 мая в Почаевской лавре прошли торжественные богослужения по случаю праздника обретения святых нетленных мощей преподобного Амфилохия, чудотворца Почаевского.

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