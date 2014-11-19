Митрополит Сарненский и Полесский УПЦ отозвал свою подпись под меморандумом с призывом к единой Поместной Церкви

Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий отозвал свою подпись под меморандумом с призывом к единой Поместной Православной Церкви. Текст документа размещен на официальном сайте Сарненской епархии УПЦ:

"Ознакомившись с заявлением управляющего Ровенско-Острожской епархией Украинской Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Варфоломея, митрополита Ровенского и Острожского, о нарушениях пунктов Меморандума представителями Киевского Патриархата, который был принят руководителями религиозных организаций Ровенщины для мирного урегулирования конфликтов и приведенным фактам правонарушений, разделяю беспокойство и волеизъявления митрополита Варфоломея. Проявляя братскую солидарность - отзываю свою подпись под Меморандумом".