Митрополит Онуфрий призвал молиться за политиков, которые вмешиваются в церковные дела (укр.)

Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй недільній проповіді на Рівненщині відповів на запитання православних вірян щодо ситуації навколо ініціатив українських політиків відносно Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«До мене, коли я приїхав, підійшли люди і запитали: що сьогодні відбувається в країні з питанням Церкви і що нам робити?, – розповів Предстоятель. – Я не буду заглиблюватися в деталі цього процесу, але скажу те, що деякі політики, які не знають до кінця природи Церкви, правил Церкви, не бачать Христа у Церкві (треба підкреслити, що ми любимо цих політиків, але – їм не дано цього), взялися не за свою справу».

Блаженніший владика нагадав, що модель, яку політики сьогодні намагаються нав’язати православним українцям, призведе до обмежень. Як наслідок – віряни УПЦ стануть «людьми другого сорту».

«При цій моделі нам буде важко – якщо не сказати неможливо – зберегти чистоту святої Православної віри. А якщо ми губимо нашу віру, то ми губимо взагалі зміст церковного життя, – продовжив він. – Тому, що завдання Церкви не в тому, щоб досягнути якихось економічних чи соціальних благ, а в тому, щоб привести людину до Христа, привести людину до спасіння».

Митрополит Онуфрій підкресли важливість збереження православної віри у чистоті.

«До спасіння є один шлях – це свята Православна віра. Ми повинні берегти чистоту цієї віри, берегти те, що ми вже маємо. Якщо ми її загубимо, то втратимо сенс усього нашого життя, – сказав він. – Тому ми повинні молитися за тих політиків, які пропонують нам цю модель і закликають нас до неї».

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, берегти чистоту Православної віри – головний зміст нашого служіння і життя. Ми молимось за всіх, ми любимо усіх – навіть тих, хто втручається у наші справи. І просимо, щоб Бог всіх нас наставив і дав нам добрий розум розуміти Його заповіді й творити Його волю», – побажав Архіпастир.