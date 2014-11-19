Власти Греции намерены изменить статус Критской Православной Церкви

Правительство Греции представило поправки к законопроекту о процедуре избрания архиепископа Критской Православной Церкви и ее статусе, сообщило греческое информационное агентство «Ромфея».

Пересмотрена сама процедура избрания архиепископа Критского - отменено положение, согласно которому Министерство образования представляло имена трех митрополитов Критской Церкви для избрания одного из них архиепископом Критским. Теперь провинциальный Синод будет готовить список из трех кандидатов, имеющих право избираться на пост архиепископа.

Церкви Крита предоставляется право юридического лица и определен ее статус - полуавтономная Церковь в составе Константинопольского Патриархата.

Постановления Элладской Православной Церкви, касающиеся приходских церквей и их настоятелей, также относятся и к Церкви Крита, сообщает Седмица.Ru.