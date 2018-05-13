В Одесской области представлена выставка к 100-летию начала гонений на Церковь

В Татарбунарах Одесской области с 10 по 13 мая прошла выставка «Из смерти в Жизнь», приуроченная к 100-ю начала гонений на Православную Церковь.

Перед началом выставки был отслужен молебен, на котором присутствующие почтили память и подвиг святых мучеников, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Лекцию на тему «Красный террор и Церковь в 1920-30-е годы» прочитал председатель отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии, преподаватель Одесской Духовной Семинарии протоиерей Димитрий Яковенко.

С материалами выставки ознакомились учащиеся городских общеобразовательных школ, воскресных школ Татарбунарского благочиния и жители района.

Организаторы выставки убеждены, что она поможет осознать духовную силу мучеников, будет способствовать духовному воспитанию подрастающего поколения и укреплению православной веры.