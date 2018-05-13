По архивным снимкам репрессированных священников впервые написана икона Кубанских новомученников

Уникальный и единственный на Кубани образ, собравший лики всех прославленных кубанских святых, написан известным иконописцем Юрием Найденовым.

Как сообщает пресс-служба Кубанской митрополии РПЦ, в икону новомучеников вставлена частица мощей священномученика Александра Флегинского, мощи которого покоятся в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.

Также на ней изображены священномученики протоиерей Михаил Лекторский, протоиерей Иоанн Яковлев, иерей Андрей Ковалев, иерей Григорий Троицкий, иерей Григорий Конокотин, иерей Иоанн Пригоровский, иерей Александр Флегинский и иерей Михаил Лисицын.

Образы четверых из новомучеников написаны по архивным снимкам, а образы тех, чьи фотографии не сохранились, стали собирательными.

Икона постоянно будет пребывать в храме в честь иконы Богородицы «Целительница» Краснодара.