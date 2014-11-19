При храме УПЦ в столичном Гидропарке устраивают трапезы для обездоленных

По благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия при храме в честь великомученика Валерия, Днепровского благочиния Восточного киевского викариатства УПЦ, по субботам и воскресеньям устраивается трапеза для обездоленных, сообщает сайт Киевской Митрополии УПЦ.

Миссионерская и социальная деятельность занимает значительное место в жизни этого киевской прихода. С теми, кто пришел на трапезу, священники храма проводят беседы на духовные темы.

Храм святого мученика Валерия Мелитинского располагается на днепровском острове, который был известен как Венецианский. Сейчас это место носит название «Парк культуры и отдыха «Гидропарк».

20 ноября, в день памяти святых мучеников Мелитинских, приход святого мученика Валерия отметит престольный праздник. Приглашаются все желающие на общую молитву.