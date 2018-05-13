Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Городокском монастыре на Ровенщине

14:47, 13 мая 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Городоцком монастыре на Ровенщине / news.church.ua

Сегодня, 13 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Городокском Свято-Николаевском женском монастыре Ровенской епархии.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ news.church.ua

В  конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил управляющего Ровенской епархией митрополита Варфоломея с 65-летием со дня рождения и вручил ему орден святого равноапостольного князя Владимира.

/ news.church.ua

Также по случаю 65-летия настоятельницы Корецкого женского монастыря игуменьи Рафаилы Блаженнейший Владыка наградил ее орденом прп. Анастасии Киевской.

/ news.church.ua

После этого состоялся праздничный концерт с участием воспитанниц регентского духовного училища, которое действует при монастыре.

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