Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Городокском монастыре на Ровенщине

Сегодня, 13 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Городокском Свято-Николаевском женском монастыре Ровенской епархии.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил управляющего Ровенской епархией митрополита Варфоломея с 65-летием со дня рождения и вручил ему орден святого равноапостольного князя Владимира.

Также по случаю 65-летия настоятельницы Корецкого женского монастыря игуменьи Рафаилы Блаженнейший Владыка наградил ее орденом прп. Анастасии Киевской.

После этого состоялся праздничный концерт с участием воспитанниц регентского духовного училища, которое действует при монастыре.