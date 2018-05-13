Управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах памяти святителя Василия Острожского в Черногории

По приглашению митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, Управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 10 мая прибыл в город Никшич (Черногория) для участия в празднованиях, посвященных дню памяти святителя Василия Острожского.

В рамках визита в Черногорию 11 мая Управляющий делами Украинской Православной Церкви посетил Кафедральный собор Воскресения Христова в столице Черногории городе Подгорица. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит поклонился святыням, которые хранятся в соборе, осмотрел роспись, а на последок подарил храму икону Пресвятой Богородицы “Печерская”.

В этот же день митрополит Антоний посетил монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в городе Цетин. Митрополит поклонился святыням монастыря, среди которых – десница Крестителя Господня Иоанна, частица Животворящего Креста Господня и мощи святителя Петра Цетинского.

После экскурсии по территории монастыря состоялась встреча митрополита Антония с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием, по окончании которой владыка Антоний осмотрел экспозицию ризницы монастыря.

На память о посещении митрополит подарил владыке Амфилохию панагию, а монастырскому храму – икону Пресвятой Богородицы “Печерская”.

Вечером 11 мая митрополит Бориспольский и Броварской Антоний возглавил Всенощное бдение накануне дня памяти святителя Василия Острожского в Кафедральном соборе города Никшич.

Перед полиелеем владыка Иоанникий обратился к митрополиту Антонию с приветственным словом, поблагодарил за визит и вручил митрополиту орден святого великомученика Георгия Победоносца І степени.

В свою очередь владыка Антоний поблагодарил за приглашение и теплый прием и преподнес Преосвященному владыке святую панагию, а в дар храму передал Евхаристический набор, дикирий и трикирий.

12 мая Управляющий делами Украинской Православной Церкви принял участие в праздничной Божественной Литургии в монастыре Острог.

Литургия была совершена на монастырской площади перед мощами святителя Василия Острожского. Возглавил богослужение митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий в сослужении иерархов Сербской и других Православных Церквей. За Литургией владыка Антоний вознес молитву за мир в Украине.