С 24 по 27 ноября в Москве пройдет ХІХ фестиваль православных фильмов "Радонеж"

С 24 по 27 ноября в Москве по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдет ХІХ Международный фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж".

Фестиваль проводится с 1995 года, ежегодно в нем принимают участие более 200 кино- и телерадиокомпаний со всего мира, сообщает РИА Новости.

В этом году на фестиваль прислано 178 работ из 7 стран. Среди них преобладают документальные фильмы – 135, а также 25 игровых короткометражных фильмов, 10 анимационных работ и 16 телевизионных программ. Специальной комиссией для конкурса было отобрано 28 работ, для телеконкурса — 42, для конкурса информационных программ —11 работ.

"К участию в конкурсе принимались фильмы не только строго церковной тематики, фестиваль интересуют размышления художника-христианина о жизни и смерти, о добром и вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о нашей истории и любви к отечеству, о современных проблемах человечества", — сообщают организаторы.

По традиции, участники фестиваля выберут также лучший христианский фильм года. Лауреаты фестиваля будут награждены Серебряной медалью преподобного Сергия Радонежского.