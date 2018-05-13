Накануне Недели о слепом Предстоятель УПЦ возглавил литургию в Киево-Печерской лавре

12:39, 13 мая 2018
Православие
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В Неделю о слепом вспоминается дарование Иисусом Христом зрения слепому от рождения / news.church.ua

Накануне Недели 6-й после Пасхи, о слепом, 12 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением молились студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия, прихожане и паломники Киево-Печерской обители.

/ news.church.ua

В шестую Неделю по Пасхе – о слепом – воспоминается дарование зрения Христом Спасителем слепорожденному в Иерусалиме в третий год Его евангельской проповеди. Это чудо являет Божественную силу и славу Воскресшего Господа, Который есть «Света Податель, от Света сый Свет». Богослужебные песнопения отмечают и второе чудо – чудо духовного прозрения слепого, чудо постепенного нарастания веры исцеленного в Господа Иисуса Христа.

/ news.church.ua

/ news.church.ua
Предстоятель УПЦ возглавил литургию в Киево-Печерской лавре / news.church.ua

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