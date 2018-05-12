Памяти Царской семьи посветят концерт-реквием

Во вторник, 15 мая, в Колонном зале Дома Союзов в городе Москве состоится концерт-реквием, посвященный 100-летию мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Концерт станет одним из знаменательных событий Года памяти Царственных страстотерпцев, которые пройдут в Москве (май), Перми (июнь), Екатеринбурге (июль), Алапаевске (июль), сообщает "Благовест-инфо".

Концерт-реквием завершит работу VI Международного общественного форума «Елисаветинское наследие. Маршрут памяти Царской семьи», организованного Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.

Автор текста и музыки концерта-реквиема - митрополит Волоколамский Иларион.

Мероприятие носит благотворительный характер: доходы от продажи билетов пойдут на восстановление старинного памятника архитектуры Москвы - храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте имени братьев Бахрушиных, на стенах которого сохранились оригинальные фрагменты росписи кисти одного из любимых художников Царской семьи В.М. Васнецова.