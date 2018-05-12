Памяти Царской семьи посветят концерт-реквием

18:44, 12 мая 2018
Православие
90
Концерт станет одним из знаменательных событий Года памяти Царственных страстотерпцев  / nikolai2.ru

Во вторник, 15 мая, в Колонном зале Дома Союзов в городе Москве состоится концерт-реквием, посвященный 100-летию мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Концерт станет одним из знаменательных событий Года памяти Царственных страстотерпцев, которые пройдут в Москве (май), Перми (июнь), Екатеринбурге (июль), Алапаевске (июль), сообщает "Благовест-инфо". 

Концерт-реквием завершит работу VI Международного общественного форума «Елисаветинское наследие. Маршрут памяти Царской семьи», организованного Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.

Автор текста и музыки концерта-реквиема - митрополит Волоколамский Иларион.

Мероприятие носит благотворительный характер: доходы от продажи билетов пойдут на восстановление старинного памятника архитектуры Москвы - храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте имени братьев Бахрушиных, на стенах которого сохранились оригинальные фрагменты росписи кисти одного из любимых художников Царской семьи В.М. Васнецова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter